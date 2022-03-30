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В США предупредили, что в стране может начаться голод из-за политики Байдена

Daily Wire: США грозит нехватка продовольствии из-за политики Байдена

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Jonathan Ernst/Reuters

Журналист американского интернет-издания The Daily Wire Майкл Ноулз заявил, что США грозит невиданная нехватка продовольствия из-за политики президента страны Джо Байдена. Его слова приводит РИА «Новости».

Обозреватель отметил, что Байден находится на своем посту уже 14 месяцев, и за это время инфляция в Соединенных Штатах достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин установили исторический рекорд.

«За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью. Введение в одночасье полномасштабных локдаунов, закрытие церквей, ношение масок по требованию федерального правительства, экономика, которая просто останавливается, а теперь еще и нехватка продовольствия,» – указал он.

Ноулз добавил, что американский лидер «просто отмахивается» от данной проблемы, как будто это нормально.

Ранее глава Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз заявила, что администрация Байдена ожидает повышения в США цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине. Она выразила опасения по поводу того, что рост стоимости энергоносителей и продуктов питания в свою очередь может повысить инфляцию.

До этого конгрессвумен Марджори Тейлор Грин посетовала, что антироссийские санкции и подталкивание Киева к агрессии отражаются на простых американцах.

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