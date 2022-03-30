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Банки в России готовятся к внедрению СБПэй

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Поскольку из-за санкций сервисы Apple Pay и Google Pay пока временно недоступны для россиян, банки вовсю готовятся к внедрению их отечественной замены — приложения СБПэй. Как пишет РИА «Новости», система будет работать на базе Системы быстрых платежей Центрально банка России.

Это приложение будет запущено уже с 1 апреля.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. «Почта банк» завершает необходимые работы и подключится к сервису.

Ранее сообщалось, что увеличение максимальной суммы транзакции через систему быстрых платежей (СБП) до миллиона рублей заработает с 1 мая 2022 года. Пресс-служба регулятора добавила, что данная мера поможет гражданам совершать платежи и делать покупки на более крупные суммы при использовании СБП.

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