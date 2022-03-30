Цены на офисную бумагу и прокладки резко пошли вниз

Цены на офисную бумагу снизились на 30%, на прокладки — на 15%, также подешевели предметы детской гигиены и бытовой техники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу маркетплейса Wildberries.

«Отмечается снижение цен на бумагу для оргтехники — до 30% на отдельные предложения… Продавцы Wildberries снизили цены на некоторые детские смеси и гигиенические прокладки на 13%, подгузники – на 17%», — указано в сообщении.

Также представители маркетплейса уточнили, что среди бытовой техники подешевели варочные панели — на 22%, стиральные машины — на 20% и холодильники — на 15%. Кроме того, значительно подешевели некоторые модели ноутбуков и системные блоки (до 30%), компьютерные мониторы (до 40%), а также отдельные модели смартфонов — среди них и iPhone 13 (на 20% в среднем).

«Продавцы также снизили цены и на некоторые модели телевизоров на 30%», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

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