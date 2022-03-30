Reuters: поставки газа по «Ямал — Европе» на немецко-польской границей приостановлены

Поставки российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через компрессорную станцию Мальнов на немецко-польской границе приостановлены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные оператора Gascade.

По состоянию на 14.00 мск 29 марта потоки в восточном направлении из ФРГ в Польшу по трубопроводу составляли 1 451 155 кВтч, упав после этого до нуля. Отмечается, что потоки по другим газопроводам в настоящее время продолжаются.

По данным ТАСС, накануне российская компания «Газпром» забронировала часть мощностей прокачки газа в ФРГ через польскую территорию по газопроводу на полные газовые сутки 30 марта.

Reuters в свою очередь подчеркивает, что «Газпром» не всегда использует зарезервированные мощности.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из РФ в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.

Ряд стран заявили, что для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.