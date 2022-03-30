В Германии ввели чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России, сообщает Reuters.

«Мы не приемлем нарушение частных контрактов по поставкам. Я рад, что компании точно так же оценивают ситуацию», — заявил Хабек.

Он отметил, что его ведомство получило поддержку от немецких фирм.

«Со стороны России был ряд заявлений о том, что если этого [оплаты за энергоносители в рублях — «Газета.Ru»] не произойдет, то поставки будут прекращены. Чтобы подготовиться к такой ситуации, я сегодня утром объявил о первом уровне предупреждения в рамках газовой директивы», — заявил Хабек, отметив, что имеется ввиду «мониторинг ситуации».

Хабек указал на то, что газохранилища Германии на данный момент заполнены на 25%, что, по его словам, обеспечивает безопасность энергоснабжения Германии.

Ранее спикер Госдумы Володин предложил расширить «рублевый» экспорт на нефть, уголь и продовольствие.