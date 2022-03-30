Финская VR Transpoint возобновляет прием поездов из России

Финская компания VR Transpoint, занимающаяся перевозками грузов, возобновляет прием поездов из России с 30 марта. Об этом сообщается на сайте компании.

VR Transpoint приостановила прием российских поездов с 27 марта. Компания «Российские железные дороги» в свою очередь прекратила отправку грузов в направлении Финляндии 26 марта.

Соответствующие решения были связаны с тем, что 24 марта Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц и предприятий России, в том числе против РЖД.

«Согласно уточнению, полученному от британских властей, санкции, о которых идет речь, не затрагивают соглашения, заключенные VR. Грузоперевозки на восточном направлении [с Россией] возобновятся 30 марта», — говорится в новом заявлении VR Transpoint.