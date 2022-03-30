Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

Segezha Group стала лидером по заготовке леса в России за 2021 год

Слушать
Остановить
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам 2021 года Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» (AFKS) Владимира Евтушенкова, оказалась лидером среди заготовителей леса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).

Из-за покупок новых активов общий объем заготовки предприятиями Segezha в 2021 году составил 14,5 млн куб. м, что позволило опередить таких лидеров рынка как группа «Илим», принадлежащая Захару Смушкину, братьям Борису и Михаилу Зингаревичам и американскую International Paper с объемом заготовки за 2021 год в 12,29 млн куб. м, отметили авторы исследования.

В документе подчеркнули, что всего за три года (2019-2021) Segezha Group увеличила заготовку леса в 2,6 раза.

Кроме крупных холдингов активно вырубают и заготавливают лес обычные граждане. За 2021 год всего было вырублено 11,4 млн куб. м. леса, что на 8,2% меньше показателей 2020 года.

Однако в 2021 году по объему лесозаготовки резко выросли исправительные учреждения ФСИН. Они за год увеличили вырубку на 22,7%, до 1,85 млн куб. м. В основном этим занимаются территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Иркутской и Архангельской областях, где больше всего лесных ресурсов, добавили в Рослесхозе.

В начале февраля представители лесоперерабатывающей отрасли обратились в Генпрокуратуру и к бизнес-омбудсмену Борису Титову с тем, что переход с бумажного на электронный документооборот может привести к остановке лесоперерабатывающих предприятий России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+