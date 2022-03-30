Медведев заявил об эффекте бумеранга «адских» санкций Запада против России

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «адские» санкции против России возвращаются Западу бумерангом.

«Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, брызжущих во все стороны кипящей от негодования слюной», — написал он в Telegram-каналеhttps://t.me/medvedev_telegram/27.

Медведев отметил, что санкции пока не достигли результатов. По его словам, блокировка банков не принесла существенных результатов, а запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил только по рядовым западным потребителям.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И назвали контрпродуктивными санкции США и их союзников против Москвы.