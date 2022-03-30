Минфин внес в кабмин проект о расширении эксперимента по маркировке импортного алкоголя

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о расширении эксперимента по маркировке ввозимого на российскую территорию алкоголя, передает ТАСС.

Согласно документу, в перечень территорий проведения эксперимента, помимо Калининградской области, предлагается включить Санкт-Петербург, Ленинградскую и Смоленскую области, а также Краснодарский край. Это объясняется тем, что таможенные склады в Калининградской области не способны максимально обеспечивать потребности всех импортеров по маркировке поставляемой ими алкогольной продукции из стран Европейского союза, Северной и Южной Америк.

Кроме того, Минфин просит продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2024 года.

В проекте постановления подчеркивается, что импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения будут участвовать в эксперименте исключительно по желанию.

В настоящее время больший объем ввозимого в РФ алкоголя оклеивается федеральными специальными марками на акцизных складах в Латвии, Литве, Польше.

Ранее директор по развитию алкогольной компании Ladoga Дмитрий Исаченков рассказал газете «Коммерсантъ», что импорт алкоголя в Россию может уменьшиться примерно на 40% в годовом выражении.