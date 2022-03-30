Курс евро опустился впервые с 23 февраля ниже 91 рубля

Курс евро в начале открытия торгов на Московской бирже опустился ниже 91 руб. — это уровень ниже, чем до начала специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.

Евро снизился на 3,59%, до 90,73 руб., при этом доллар также снизился 3,17%, до 82,54 руб.

Кроме того, индекс Московской биржи на открытии торгов вырос на 1,22%, а индекс РТС — на 2,19%.

Российский рубль, на прошлой неделе начавший восстанавливать позиции по отношению к доллару и евро, продолжает расти. По мнению экспертов, этому способствует решение отказаться от расчетов за российский газ в иностранных валютах.

Ранее Банк России понизил курс доллара на 30 марта до 86,28 руб.

Курсы доллара и евро резко взлетели по отношению к рублю после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб.