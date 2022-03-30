ЦБ предложил российским банкам найти замену иностранной информбезопасности

Центробанк 28 марта направил российским банкам письмо, в котором призвал ввести «компенсирующие меры» для обеспечения информационной безопасности в условиях ухода с рынка России профильных зарубежных компаний и введенных международных санкций. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Представители ЦБ сообщили изданию, что намерены пересмотреть порядок принятия мер в отношении банков за нарушения, а соответствующее письмо было распространено в целях «поддержки участников финансового рынка».

Других подробностей в ЦБ не привели.

По данным газеты, участники рынка ожидали, что Центральный банк разъяснит свою позицию и внесет изменения в нормативные акты, которые позволят им искать аналоги используемого программного обеспечения и оборудования без риска предписаний со стороны регулятора.

Ранее в Центробанке предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций.