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ЦБ предложил российским банкам найти замену иностранной информбезопасности

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центробанк 28 марта направил российским банкам письмо, в котором призвал ввести «компенсирующие меры» для обеспечения информационной безопасности в условиях ухода с рынка России профильных зарубежных компаний и введенных международных санкций. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Представители ЦБ сообщили изданию, что намерены пересмотреть порядок принятия мер в отношении банков за нарушения, а соответствующее письмо было распространено в целях «поддержки участников финансового рынка».

Других подробностей в ЦБ не привели.

По данным газеты, участники рынка ожидали, что Центральный банк разъяснит свою позицию и внесет изменения в нормативные акты, которые позволят им искать аналоги используемого программного обеспечения и оборудования без риска предписаний со стороны регулятора.

Ранее в Центробанке предложили повысить порог обязательного контроля банковских операций.

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