Польша призвала ЕС ввести налог на энергоносители из РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции рассказал, что власти страны настаивают на введении в ЕС налога на энергоносители из РФ, сообщает ТАСС.

«Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке», — сказал он.

Моравецкий добавил, что Польша планирует полностью отказаться от импорта энергоносителей из РФ до конца 2022 года.

Ранее польский премьер заявлял, что Польша намерена полностью отказаться от российского угля до конца этой весны.

Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщал, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.