Глава Минсельхоза анонсировал принятие решения о квотах на масло и шрот в ближайшее время

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ближайшее время могут принять решение о введении квоты на подсолнечное масло и шрот. Об этом сообщает ТАСС.

«Для сохранения стабильности ситуации мы проработали дополнительный комплекс мер, включая квотирование экспорта масла и шрота. В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект постановления правительства», — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

По словам главы министерства, соответствующее решение было поддержано на комиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Ранее сообщалось, что квота на экспорт подсолнечного масла может составить 1,5 млн тонн.

До этого стало известно, что Минсельхоз разработал законопроект о временном запрете на вывоз из России пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.