Германия на четверть увеличила производство «зеленой» энергии

Германия стала производить на четверть больше «зеленой» энергии при помощи солнечных и ветряных станций. Об этом сообщает Associated Press.

С января по март 2022 года в Германии на 25% увеличилось производство электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметили в издании.

В публикации добавили, что таким образом власти страны хотят снизить зависимость от российского газа и постепенно отказаться от него. Из-за этого альтернативные источники энергии стали более популярны.

Представители энергоотрасли поделились, что увеличению производства возобновляемой энергии помогла стабильная солнечная и ветреная погода.

Предварительные расчеты группы Немецкой ассоциации предприятий энергетики и водоснабжения, а также Центра исследований солнечной энергии и водорода показывают, что в первом квартале 2022 года в Германии было произведено 74,5 млрд кВтч «зеленой» энергии. Это позволило покрыть 54% энергетических потребностей страны в первые два месяца 2022 года.

29 марта эксперты энергорынка заявили, что планы главы концерна E.ON Леонарда Бирнбаума об отказе от российского газа к 2025 году могут столкнуться с суровой реальностью. В настоящее время «Газпром» доминирует на немецком энергорынке, покрывая 40-50% потребностей страны в природном газе.