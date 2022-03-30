Покупателям квартир запретили взыскивать штрафы с задерживающих сдачу дома застройщиков

Покупатели новостроек не смогут взыскать штрафы с застройщиков, которые задерживают срок сдачи дома до конца 2022 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

До 31 декабря 2022 года не будет начисляться неустойка за нарушение сроков передачи квартир застройщиками, отметили в документе.

По текущим требованиям по выплате неустойки, которые были предъявлены до публикации постановления, применяется отсрочка отплаты на срок после 31 декабря 2022 года. При этом послабления коснулись дольщиков. При отсрочке платежа по договору долевого участия (ДДУ) до конца года пени можно не выплачивать.

В постановлении добавили, что вводится мораторий на включение новостроек в Единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) до 31 декабря 2022 года. Местные власти и контролирующие органы не смогут обращаться в суды и Росреестр, чтобы строительные компании, которые срывают сроки сдачи домов, прекратили продажи ДДУ.

По общему правилу, если застройщик нарушил предусмотренные в договоре сроки сдачи дома, по требованию дольщика он должен был выплатить неустойку. Компенсация за просрочку начислялась в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день исполнения обязательства. Также застройщик должен был выплатить штраф в размере 50% от суммы неустойки.

25 марта «Коммерсант», ссылаясь на данные опроса межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» написал, что около 40% строительных компаний начали замораживать свои проекты по всей России. Застройщики делают это из-за антироссийских санкций, которые привели к подорожанию стройматериалов, нарушению логистических цепочек в поставках и увеличению финансирования, отмечено в исследовании.