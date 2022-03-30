В Греции соберут совещание по переходу на оплату газа рублями

Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас решил созвать 30 марта внеочередное заседание антикризисной группы по поводу перехода на оплату газа рублями. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

«Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас созывает сегодня, 30 марта, внеочередное заседание антикризисной группы, поскольку 31 марта истекает срок действия ультиматума Российской Федерации по оплате контрактов на поставку природного газа в рублях», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что основная цель встречи – оценка альтернативных сценариев по обеспечению страны газом в случае отключения поставок из России.

В министерстве поделились, что в совещании будут участвовать руководители независимого органа по регулированию энергетики RAE, оператора национальной газотранспортной системы Греции DESFA, газовой компании DEPA Commerce, национальной энергокомпании DEI (PPC), электросетевой компании ADMIE.

Ранее в среду инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов прокомментировал отказ многих европейских компаний платить за газ рублями. По мнению эксперта, они оказались в ступоре из-за требования России. По его словам, этот отказ приведет к катастрофическим последствиям для энергетики Европы, а «Газпрому» может стоить примерно половины прибыли и сокращение инвестиций.