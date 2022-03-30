«Почта России» приостановила прием отправлений в Данию и Польшу

«Почта России» приостановила отправку писем и посылок в Данию.

«Дания приостановила обработку отправлений из России и в Россию, поэтому «Почта России» приостанавливает прием отправлений в Данию», — говорится в объявлении на сайте компании.

Также был временно закрыт прием отправлений из России в Польшу «из-за отсутствия логистических решений со стороны Почты Польши».

Двумя днями ранее «Почта России» заявила о приостановке приема отправлений в Швецию, так как почтовый оператор PostNord объявил об отмене почтового сообщения с Россией.

В конце февраля «Почта России» предупредила, что сроки доставок будут увеличены из-за ограничения полетов российских самолетов. Сообщалось, что доставки будут вынужденно осуществляться наземным транспортом, в том числе через транзитные схемы.