Австрийская компания OMV заявила, что продолжит платить за газ в евро

Австрийская газовая компания OMV не получала от «Газпрома» запроса по теме перевода платежей за газ в рублях, сообщает РИА «Новости».

«Нет, пока мы не получали никакой информации или запроса от нашего партнера по контракту «Газпром. Договорной основой является оплата в евро», — сказал агентству представитель компании.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России

Он также указал на то, что газохранилища Германии на данный момент заполнены на 25%, что, по его словам, обеспечивает безопасность энергоснабжения Германии.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли.

Ряд стран заявили, для них оплачивать российский газ в рублях не проблема, в частности Молдавия и Болгария. Другие, к примеру Австрия и Германия, выступили против, ссылаясь на условия действующих контрактов.