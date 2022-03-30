Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 12%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки под 12%. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе льготной ипотеки в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку с 7% до 12% и одновременно увеличив предельный размер кредита. Так, максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов России.

При этом действующие условия льготной ипотечной программы сохранятся для семей с детьми. Также изменения не коснутся «сельской» и «дальневосточной» ипотек.