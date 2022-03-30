Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11
Аналитик рассказал о факторах укрепления рубля 07:00
В Германии испугались, что газовое эмбарго поставит крест... 06:52
МЧС заявили о ликвидации пожара в Красноярском крае, где... 06:37
Плутник: не слышал жалоб «Спартака» на погоду, все играли... 06:31
Трамп посетовал, что США охраняют свои границы хуже стран третьего... 06:25
Каттани: информация о том, что я против продления контракта... 06:23
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52

Глава французского Минфина назвал рост цен на бензин большой проблемой

Слушать
Остановить
close
100%
Eric Gaillard/Reuters

Множество жителей Франции ежедневно сталкиваются с проблемами из-за постоянно растущих цен на бензин. Об этом в эфире радиостанции Europe 1 заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«У миллионов французов рост цен на бензин вызывают ежедневно большие трудности», — отметил министр.

Он добавил, что хуже всего приходится тем, для кого автомобиль стал средством заработка. Поэтому текущая ситуация сильно давит на граждан.

По его словам, из-за подорожания топлива правительство Франции оказывает поддержку жителям страны. Например, власти предоставили скидку в 18 центов за каждый литр бензина.

28 марта мужчина во Франции выразил возмущение президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи возросшими ценами на топливо, он говорил, что его зарплаты перестало хватать на достойную жизнь.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+