Экс-премьер Польши Туск обеспокоен повышением цен на хлеб из-за конфронтации страны с ЕК

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск выразил опасения относительно того, что конфронтация властей страны с Еврокомиссией намного увеличит цены на хлеб, передает РИА «Новости».

По его словам, большую обеспокоенность вызывают прогнозы, что хлеб может стоить до 10 злотых (около $2,4) в конце 2022 года.

«Волосы поднимаются на голове, потому что мы понимаем, что это значит для полек и поляков везде без исключения», - сказал политик в беседе с журналистами.

Он выразил мнение, что рост цен на сельхозпродукцию связан тем, что Польша должна платить штрафы на общую сумму €1,5 млн в день за невыполнение судебного решения о прекращении работы дисциплинарной палаты для судей и отказ от приостановления добычи угля в шахте Туров на границе с Чехией.

Туск обратился к правительству Польши с призывом как можно скорее забрать все свои деньги из Европы. По его словам, этими средствами можно было бы купить дополнительное количество удобрений.

Ранее сообщалось, что крупные производители в России введут мораторий на повышение цен на хлеб.