В банках Германии заморожено более €90 млн, принадлежащих лицам из РФ

На немецких счетах компаний и частных лиц из РФ заблокированы около €96 млн в рамках санкционных мер, сообщает телеканал ARD со ссылкой на Минфин ФРГ.

На период до 21 марта банки Германии заморозили €95 514 306, у владельцев нет возможности как-либо управлять этими средствами.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страна заморозила активы Центробанка России на сумму в €22 млрд.

До этого министерство финансов США объявило, что страна совместно с союзниками начнет искать и арестовывать активы элит из РФ в рамках многосторонней межведомственной группы.

В конце февраля Евросоюз (ЕС) запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России (ЦБ). Также минфин США ввел запрет для своих граждан на операции с Центробанком, ФНБ и Минфином России.