Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию ряда продукции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный ввоз в Россию по отдельным видам продукции, каких именно, определит в дальнейшем Минпромторг по предложениям отраслевых ведомств. Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин уточнил, что целью этого механизма является удовлетворение спроса граждан на товары с содержанием результатов интеллектуальной деятельности. До подписания этого документа указанные товары нельзя было продавать на территории России без разрешения правообладателя.

Председатель правительства также напомнил о недавно принятом законе, позволяющем кабмину определять перечни продукции, «в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак».

«Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее Минпромторг объяснил разницу между контрафактом и параллельным импортом.