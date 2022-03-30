Количество сделок с электронной регистрацией на «Домклик» выросло на 50%

Аналитики сервиса «Домклик» от Сбера сообщили, что количество сделок с электронной регистрацией в марте 2022 года составило более 118 тыс. штук, что на 49,3% выше уровня в марте 2021 года. В феврале было зафиксировано 81,5 тысяч сделок, а в январе – 53,9 тысяч.

В компании отметили, что количество сделок с электронной регистрацией за первый квартал 2022 года составит более 253 тысячи, что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Преимущества сервиса электронной регистрации от Домклик очевидны: это быстро и удобно, а к тому же обеспечивает дисконт на ставку по ипотеке на 0,3 процентных пункта. При этом мы, в плотном взаимодействии с Росреестром, продолжаем совершенствовать этот сервис, что приводит к сокращению сроков регистрации. Так, во многих регионах процесс, как правило, занимает меньше суток, и это, уверен, далеко не предел», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

С помощью сервиса можно отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра. В среднем процесс в электронном формате занимает 40 часов, в то время как обычная регистрация – пять дней и 16 часов. Стороны получат готовые документы в личном кабинете «Домклик» и по электронной почте.

Зарегистрировать сделку в электронном виде можно при покупке или оформлении ипотеки на квартиру в новостройке или на вторичном рынке, комнату на вторичном рынке, земельный участок на вторичном рынке.