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В Крыму поручили проработать закон о национализации имущества украинских бизнесменов

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что поручил разработать законопроект о национализации имущества украинских бизнесменов и государственных деятелей на территории полуострова.

Он добавил, что попавшие в реестр не смогут переоформить свое имущество.

«Отработка списков завершится на этой неделе, республиканский законодательный акт будет принят крымским парламентом через неделю. Соответственно, будут приняты решения о национализации», — отметил Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что отели на полуострове, владельцами которых являются украинцы, могут быть национализированы.

До этого сообщалось, что 60 предприятий, включая McDonald's, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие, вошли в список компаний, представительства в России которых могут быть национализированы.

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