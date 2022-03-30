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В Госдуме поддержали создание новой платежной единицы в России

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Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что идея создания единой валюты на пространстве Евразийского экономического союза обсуждается давно и она отражает давно нараставшую зависимость торговли эмиссии денег политизированных стран, в частности США и ЕС, передает «Лента.ру».

Он отметил, что эта ситуация является проблемой не только для России, но и для всех развивающихся стран, которые «могут по любому поводу столкнуться с заморозкой их активов» и неудобствами использования западной финансовой системы. Депутат подчеркнул, что всем странам важно перейти на пулы своих валют, в особенности при наличии баланса экспорта и импорта.

Ранее экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Отмечалось, что этот вопрос поставили введенные Западом антироссийские санкции и требование Москвы оплачивать Европой российский газ в рублях.

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