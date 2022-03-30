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Австрия активирует раннее предупреждение ЧС на случай прекращения поставок газа из России

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Антикризисный кабинет правительства Австрии совместно с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай, если поставки газа из России прекратятся. Об этом сообщает телеканал Puls24, пишет РИА «Новости».

«Причиной этого является заявление России о том, что будущие поставки газа будут оплачиваться только в рублях. Как следствие активации раннего предупреждения, система наблюдения и мониторинга, существовавшая уже в течение нескольких недель, будет немедленно усилена», — следует из сообщения телеканала.

Президент России Владимир Путин до 31 марта 2022 года поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» доложить о переводе европейских платежей за газ в рубли. Новый вариант сырьевых расчетов коснется «недружественных стран», в список которых вошли США, Канада, Япония и европейские страны.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

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