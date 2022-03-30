Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку

Сбербанк последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку, сообщает пресс-служба банка. Так, с 1 марта изменилась ставка по ипотечным кредитам.

В банке отметили, что клиенты были заранее предупреждены о том, что срок действия одобренных заявок составлял 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставках.

«Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. Речь идет о банках МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк (полностью остановили прием заявок на ипотеку), «Росбанк Дом», «Сбер» и ВТБ (принимают заявки только на ипотеку по базовым программам — без льгот).