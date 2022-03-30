Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49

Сбер последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Сбербанк последним из крупных банков изменил условия по заявкам на ипотеку, сообщает пресс-служба банка. Так, с 1 марта изменилась ставка по ипотечным кредитам.

В банке отметили, что клиенты были заранее предупреждены о том, что срок действия одобренных заявок составлял 30 дней и действовал в рамках ранее определенных условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставках.

«Основные конкуренты изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку. Речь идет о банках МКБ, «Открытие», Промсвязьбанк, «Дом.РФ», СМП Банк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, МТС Банк, Газпромбанк, Металлинвестбанк (полностью остановили прием заявок на ипотеку), «Росбанк Дом», «Сбер» и ВТБ (принимают заявки только на ипотеку по базовым программам — без льгот).

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+