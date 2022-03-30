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Онищенко: медицина никогда не будет готова к четырехдневной рабочей неделе

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Российские больницы и поликлиники не готовы к массовому переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом рассказал «Газете.Ru» бывший главный санитарный врач, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Люди нуждаются в плановых обследованиях, операциях, госпитализациях. Что же, теперь закрывать поликлиники на замок с пятницы по воскресенье? Я уже не говорю о нехватке персонала для замещения ушедших на четырехдневку сотрудников», — сообщил Онищенко.

Он добавил, что в стране за время коронавирусной пандемии произошло резкое снижение числа сложных операций. Из системы оказания медпомощи были временно выключены крупные больницы на тысячи коек. Поэтому спрос на врачебные услуги в стране остается крайне высоким.

Переход на четырехдневку, по его словам, возможен только в тех отраслях, где технологии смогут в значительной части заменить человека. «Такой расклад возможен только при полном техническом переоборудовании предприятий. В медицине этого не произойдет никогда», — резюмировал Онищенко.

С идеей сокращения рабочей недели ранее выступил заместитель руководителя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. По его словам, эта мера помогла бы сохранить рабочие места в системообразующих отраслях экономики.

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