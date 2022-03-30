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Должностные лица ЕС провели обыск в офисах подразделений «Газпрома» в Германии

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Должностные лица Евросоюза провели обыск в офисах подразделений «Газпрома» в Германии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным агентства, обыски связаны с расследованием о роли компании в росте цен на газ в Европе. Отмечается, что они прошли в офисах Gazprom Germania и дочерней компании «Газпрома» Wingas.

Ранее в британском подразделении «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — опровергли слухи о национализации компании в Великобритании. В компании подчеркнули, что являются одним из крупнейших участников газового рынка Великобритании, и готовы продолжать добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа жителям Великобритании.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступает против санкций, вводимых в отношении энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что Венгрия относится к санкциям против поставок энергоресурсов «как к красной линии» и не поддержит решения, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

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