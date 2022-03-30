Власти заверили, что запасов сахара в России хватит до сентября

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1», что запасов сахара в стране хватит до нового урожая свеклы в сентябре.

По ее данным, Россия производит примерно 6 млн т сахара при потреблении около 5,8 т в год. Сейчас на российских складах хранится около 2 млн т сахара, кроме того, правительство до 31 августа ввело запрет на вывоз сахара в третьи страны. Запасов гречки тоже достаточно, указала Абрамченко.

Она отметила, что рост цен на сахар связан как с ростом издержек у производителей, так и с тем, что сахар является биржевым товаром, на его стоимости сказывается дисбаланс цены между розницей и оптом, а также ажиотажный спрос. Вице-премьер заверила, что ажиотажный спрос снижается и в последнюю неделю в стране приблизились к обычному потреблению сахара.

Ранее некоторые ритейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу уведомление о том, что больше не будут ограничивать наценку на сахар, о минимизации наценки они сообщали в начале марта. Сети обещали не ставить наценку более чем на 5% на четыре категории социально значимых товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

По данным Росстата, с 12 по 18 марта розничная стоимость сахара подскочила на 13,8%, в некоторых регионах зафиксирован рост до 37,1%. С 19 по 25 марта цены на сахар в среднем по стране увеличились на 6,5%, уточняли в Росстате.