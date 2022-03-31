Власти Белоруссии будут выдавать лицензии на экспорт калийных удобрений

Власти Белоруссии на фоне западных санкций с апреля будут выдавать компаниям лицензии на экспорт калийных удобрений из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале правительства республики, утверждается о необходимости установить, что экспорт минеральных или химических удобрений из Белоруссии осуществляется ОАО «Беларуськалий» (производитель удобрений), ОАО «Белорусская калийная компания» (сейчас занимается экспортом калийных удобрений) и другими юрлицами по исключительным лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений Совета министров.

Ранее стало известно, что Киев с 16 февраля временно прекращает транзит белорусского калия.

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