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Власти Белоруссии будут выдавать лицензии на экспорт калийных удобрений

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Global Look Press

Власти Белоруссии на фоне западных санкций с апреля будут выдавать компаниям лицензии на экспорт калийных удобрений из страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В постановлении, опубликованном на национальном правовом интернет-портале правительства республики, утверждается о необходимости установить, что экспорт минеральных или химических удобрений из Белоруссии осуществляется ОАО «Беларуськалий» (производитель удобрений), ОАО «Белорусская калийная компания» (сейчас занимается экспортом калийных удобрений) и другими юрлицами по исключительным лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений Совета министров.

Ранее стало известно, что Киев с 16 февраля временно прекращает транзит белорусского калия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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