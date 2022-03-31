«Руспродсоюз» предложил обнулить ввозные пошлины на чай и фрукты

«Руспродсоюз» предложил обнулить ввозные пошлины для продукции, которую в РФ не производят вообще, — то есть для чая, кофе, тропических фруктов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что ассоциация направила подобное предложение в Минэкономразвития 24 марта.

В перечень, кроме чая и фруктов, также были включены сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и другое. По мнению инициаторов предложения, оно даст возможность снизить себестоимость продукции.

«Чайно-кофейная отрасль — одна из наиболее зависимых от импортной продукции. В силу естественных погодно-климатических условий практически все сырье, ингредиенты и прочую сопутствующую продукцию для нее закупают на международных рынках», — подчеркнул зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов.

Он добавил, что существующие сложности в логистике, системе расчетов и другие факторы остро сказываются на производстве чая и кофе.

Ранее генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия назвал причины подорожания кофе.