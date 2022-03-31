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Госдеп: дипломаты США и ЕС обсудили новые шаги по изоляции экономики РФ

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Госдепартаменте заявили, что дипломаты США и Евросоюза провели первое заседание высокого уровня, посвященное России, в ходе которого обсудили дополнительные шаги по изоляции экономики РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что встреча дипломатов состоялась в Вашингтоне. Американскую сторону представляла заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд, а ЕС – заместитель генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

«Стороны поприветствовали координацию между Штатами и Евросоюзом в реализации мер экспортного контроля в ответ на агрессию Российской Федерации, а также обговорили продолжение тесного сотрудничества в координации со странами Большой семерки (G7) для дальнейшего обеспечения строгого выполнения данных мер. Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции РФ от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», — говорится в заявлении Госдепа.

Также США и ЕС договорились впредь призывать Китай не оказывать «никакой поддержки» российской спецоперации на Украине, а также не пытаться помочь Москве обойти введенные странами Запада санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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