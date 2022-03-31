Стало известно, какие страны могут отказаться от расчетов в долларах

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов прокомментировал отказ от доллара некоторых стран. Полный отказ от американской валюты в международных расчетах практически нереален – позволить это себе не может даже Северная Корея, указал специалист в комментарии изданию «Прайм».

При этом Маслов добавил, что страны чаще обсуждают торговлю за нацвалюты, а некоторые даже переводят на нее некоторые объемы сделок. Так, недавно о таких расчетах договорились страны ЕАЭС. Маслов рассказал, что в том или ином варианте это обсуждается со странами Азии — Китаем и Индией, а также Ближнего Востока и Африки.

Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры об оплате части нефти юанями.

В мировой экономике растет доля расчетов в евро и фунтах.

«Но доминирующей валютой все еще остается доллар США. Так, около 88% операций на рынке валют происходят с использованием доллара, что подтверждает статус доллара как главной мировой транзакционной валюты», — пояснил Маслов.

Ранее стало известно, что новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта, это растянутый по времени процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до этой даты доложить о переводе европейских платежей за топливо в рубли. Страны Евросоюза отказываются переходить на новую систему оплаты.