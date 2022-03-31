Япония повысит тарифы на ввоз древесины и морепродуктов из России

Правительство Японии намерено в течение нынешней парламентской сессии внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз некоторых видов продукции и сырья из Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В публикации отмечается, что эти меры планируется ввести в связи с ранее принятым решением лишить Российскую Федерацию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле из-за ситуации вокруг Украины и проводимой в настоящее время РФ специальной военной операции.

Так, пошлина на импорт древесины повысится с 4,8 до 8%, лосося и икры с 3,5 до 5%, краба с 4 до 6%.

Правительство Японии планирует реализовать повышение налоговых ставок до марта 2023 года.

Ранее японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что Япония не может реквизировать валютные резервы ЦБ Российской Федерации, которые хранятся в Банке Японии, из-за отсутствия законодательства, которое регулирует подобные меры.

В Банке Японии в текущий момент хранится 33$ млрд, что составляет порядка 4 трлн японских иен. Это около 6% от общего объема золотовалютных резервов РФ.