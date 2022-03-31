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Хуситы готовы покупать у России пшеницу за рубли

Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

За рубли готово покупать пшеницу у России правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы). Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в Государственной думе РФ предложили расширить список экспортируемых за рубли товаров. Предлагалось его дополнить: маслом, удобрениями, зерном, нефтью, металлами и углем.

Член Высшего совета политбюро «Ансар Алла» Мухаммед Али аль-Хуси написал в своем Twitter-аккаунте, что Россия предложила Йемену помощь в виде пшеницы.

«Так что мы говорим братьям в МИД связаться для покупки пшеницы и производных продуктов из России, это хорошее дело, и в рублях, вдали от других валют», — разъяснил аль-Хуси.

Ранее аналитик Андрей Маслов прокомментировал отказ от доллара некоторых стран. Полный отказ от американской валюты в международных расчетах практически нереален – позволить это себе не может даже Северная Корея.

При этом Маслов добавил, что страны чаще обсуждают торговлю за нацвалюты, а некоторые даже переводят на нее некоторые объемы сделок. Так, недавно о таких расчетах договорились страны ЕАЭС. Маслов рассказал, что в том или ином варианте это обсуждается со странами Азии — Китаем и Индией, а также Ближнего Востока и Африки.

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