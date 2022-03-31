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«Ъ»: магазины заявили о проблемах с поставками табака для самокруток

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Табачные магазины заявили о сокращении ассортимента табака для самокруток, который поставляется в Россию в основном из-за границы, пишет «Коммерсантъ».

По словам одного из собеседников издания в профильной рознице, дистрибьюторы отгружают только продукцию со складов, а ввоз новых партий у ряда импортеров приостановлен. Так, в каталоге одной из оптовых компаний на 30 марта для заказа было доступно около половины из 120 позиций.

Дистрибьютор RusTobacco сообщает, что проблемы с ассортиментом в основном возникают из-за задержек с поставками в связи с увеличением маршрутов. Поставщик считает, что перестройка логистики займет несколько месяцев.

В России единственным производителем табака для самокруток является Погарская сигаретно-сигарная фабрика (ПССФ), выпуская продукцию под брендами Cherokee, Corsar of The Queen, Redmont. Председатель совета директоров компании Игорь Моисеев также заявляет о сложностях к закупкой сырья, поэтому продукт производится из складских запасов.

Ранее «Газета.Ru» писала, что системы нагревания табака IQOS могут пропасть с российского рынка.

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