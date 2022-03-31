Инвестор из США заявил, что рубль отыграл все потери после санкций Запада

Инвестор из США Адам Таунсэнд выразил удивление относительно укрепления российского рубля на фоне введения Западом санкций в отношении России. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, российская валюта отыграла весь свой санкционный удар.

Инвестор также добавил, что уровень инфляции в Российской Федерации, несмотря на санкции, сейчас ниже, чем в государствах Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».