Bloomberg: США могут начать использование стратегических запасов нефти из-за цен на бензин

Белый дом рассматривает возможность использования стратегических запасов нефти по одному миллиону баррелей ежедневно в течение нескольких месяцев, сообщает Bloomberg.

Данная мера может быть одобрена в рамках борьбы с ростом цен на бензин в США, а также сокращением импорта энергоносителей на фоне украинского кризиса.

Ранее сенатор Чак Шумер заявил, что верхняя палата американского конгресса вызывает глав крупнейших национальных нефтяных компаний для дачи показаний по текущей ситуации с ценами на бензин в США.

До этого президент США Джозеф Байден отметил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с ростом цен на бензин и энергоносители, что вызвано антироссийскими санкциями. Он подчеркнул, что издержки внутри страны связаны с санкциями против РФ, но отметил, что Россия платит цену выше.