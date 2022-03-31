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Курс евро на Мосбирже опустился ниже 88 руб. впервые с 21 февраля

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В ходе торгов на Московской бирже евро опустился ниже 88 руб. впервые с 21 февраля. Об этом следует из данных торгов.

В 10.00 мск курс евро снизился на 6,87 руб., до 87,68 руб. К 10.20 мск евро торгуется на уровне 93 руб.

Курс доллара снижался до 83 руб. (на 1,83 руб.).

Накануне курс евро опускался ниже 91 руб.

Курсы доллара и евро резко взлетели по отношению к рублю после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб.

На прошлой неделе рубль начал восстанавливать позиции по отношению к доллару и евро. По мнению экспертов, этому способствует решение отказаться от расчетов за российский газ в иностранных валютах.

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