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В Германии заявили о смягчении требований в оплате газа за рубли

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Hannibal Hanschke/Reuters

Президент России Владимир Путин смягчил свои требования по покупке газа за рубли. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером, о котором рассказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

«Путин заявил о сохраняющейся для Берлина возможности продолжать покупать газ за евро, а не за российские рубли, однако в другом формате», — отметил Хебештрайт.

По его словам, пересмотр коснется только посредника. То есть, если раньше компании рассчитывались с поставщиком газа, переводя оплату в западные банки, то теперь же они должны начать сотрудничество с «Газпромбанком».

«Газпромбанк» является одним из крупнейших универсальных банков России, занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Кроме того, он не попал под очередной пакет санкций от Евросоюза, который находится в процессе разработки.

Ранее в четверг немецкие профсоюзы заявили, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии.

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя поручение главы государства перевести в рубли плату за газ для Запада, заявил, что это решение стало защитой от «цунами» антироссийских санкций.

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