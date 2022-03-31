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В VK опровергли планы по продаже разработчика игр из-за санкций

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Компания VK не собирается продавать свое игровое подразделение MY.Games. Об этом РБК заявили в пресс-службе организации.

«MY.Games продолжает вести свою деятельность по всему миру и будет развиваться и дальше как часть VK», — отметили в компании.

В VK добавили, что планируется лишь переименование одного из юридических лиц.

MY.Games — международная компания, занимающаяся разработкой и издательством игр для ПК, консолей и мобильных платформ, а также инвестированием в игровые студии и проекты. Входит в состав VK. Компания включает более 10 студий-партнеров и занимается 80 проектами. За все время существования (с 2006 года) было выпущено более 150 игр.

Ранее в четверг «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, сообщил, что российский IT-гигант VK (ранее Mail.Ru Group) рассматривает возможность продажи игрового подразделения MY.Games, которое приносит холдингу до трети от всей его выручки. Потенциальных покупателей VK ищет в Азии и на Ближнем Востоке. В VK также опасаются, что в связи с геополитической обстановкой MY.Games может столкнуться с санкциями.

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