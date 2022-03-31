Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44

Минэк утвердил расширенный перечень товаров, на которые не действует ввозная пошлина

Слушать
Остановить
close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Минэкономразвития поддержало расширение перечня товаров с нулевой ввозной пошлиной, ввозимых на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ключевым решением стало расширение перечня товаров, на которые временно будет обнулена пошлина при ввозе на территорию РФ», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что данное решение принято в рамках продолжения реализации плана по повышению устойчивости российской экономики. Соответствующие предложения поступили от различных ведомств и государств – членов ЕАЭС.

По словам заместителя министра экономического развития России Владимира Ильичева, расширенный перечень включает в себя химические товары, продовольствие, запчасти для ремонта и обслуживания автомобильной отрасли и прочие товары.

Он добавил, что расширение перечня позволит насытить внутренний рынок необходимыми товарами в условиях санкций.

Ранее в четверг «Руспродсоюз» предложил обнулить ввозные пошлины для продукции, которую в РФ не производят вообще, — то есть для чая, кофе, тропических фруктов. В перечень, кроме чая и фруктов, также были включены сахарозаменители, добавки для мясных и колбасных изделий, оборудование, упаковка и другое.

В середине марта Минцифры предложило установить ставку таможенной пошлины на ввоз в Россию вычислительной техники, а также компонентов для производства электроники на нулевом уровне сроком на шесть месяцев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+