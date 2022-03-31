Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Москве в воскресенье ожидаются гололедица и... 06:13
Британия планирует построить семь АЭС 05:59
Россия доставила на Украину и в Донбасс 665 тонн... 05:52
В России хотят передать остановившиеся в стране предприятия... 05:51
Смородская: матч «Спартак» — «Локомотив»... 05:24
Экс-президент США Трамп назвал оскорбительными оговорки Байдена 05:24
Трамп предрек США «экономический кошмар» 05:24
Три очка Кучерова не спасли «Тампу» от проигрыша... 05:17
В ФРГ могут увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49

Абрамченко: правительство не планирует вводить регулирование цен на продукты питания

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что у правительства нет планов вводить регулирование цен на продовольствие. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вообще не занимаемся регулированием цен и не будем этим заниматься. Мы должны предусмотреть такие условия, чтобы рыночные механизмы сами обеспечивали такое сбалансированное регулирование цен на рынке продовольствия», — сказала она.

Абрамченко уточнила, что правительство следит за производителями продуктов питания, и, если у них растут издержки, то принимает необходимые меры, например, выделяет дополнительное финансирование по льготным кредитам.

По ее словам, также власти договариваются о сокращении числа посредников между производителем и торговыми сетями.

Ранее Абрамченко сообщала, что Россия обеспечивает себя основными видами продовольствия, а также продолжает расширять поставки импортной продукции, поэтому предпосылок для дефицита нет.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+