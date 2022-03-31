«Газпром» планирует оставить Европу без газа

Российская компания «Газпром» сейчас работает над сценарием полной остановки поставок газа «недружественным странам», то есть Европейскому союзу, и оценивает последствия такого шага. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что оплата за поставки по долгосрочным контрактам «Газпрома» в марте должна быть проведена 1 апреля 2021 года.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков выразил надежду, что Европа пересмотрит свое заявление о невозможности покупки газа за рубли.