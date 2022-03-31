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Недружественным странам посоветовали создать рублевые резервы для оплаты газа

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Reuters

Странам, которые ввели против России санкции, необходимо создать международные рублевые резервы для покупки газа. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.

«В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов», — отметил Ильин.

По его словам, санкции привели к тому, что Россия снизила резервы в иностранных валютах. Это связано с риском заморозки платежей, и в этом случае нет смысла копить резервы в валютах недружественных стран. Поэтому и в России появятся рублевые резервы.

Он добавил, что резервы в рублях являются остатком средств на счете Федерального казначейства. Кроме того, при хорошем экспорте и высоких доходах от него будет формироваться избыток рублей, который направится на господдержку или будет временно размещаться в банках.

30 марта представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания отказывается платить за российские товары в рублях. По его словам, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Квази Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить в рублях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить «рублевый» экспорт на нефть, уголь и продовольствие.

До 31 марта президент России Владимир Путин поручил реализовать перевод на рубли расчеты за газ с недружественными странами.

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