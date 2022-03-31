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«Ситимобил» прекращает работу с 15 апреля

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Ситимобил

Компания «Ситимобил» объявила в соцсетях, что прекратит свою работу с 15 апреля.

«До этого момента приложение будет работать в штатном режиме и останется доступным для заказа такси и доставки, поиска и аренды электросамокатов. Так же как и приложение для водителей Ситистарт», — отметили в организации.

Там поблагодарили всех пользователей и партнеров сервиса за доверие, а также рассказали, что за 15 лет работы выполнено более 740 млн заказов такси, а водители проехали более 1 млрд километров.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на The New York Times сообщала, что Uber ускорит продажу своей доли в совместном предприятии с «Яндексом». Вместе с этим три руководителя Uber покинут совет директоров совместного предприятия — их заменят специалистами, отвечающими за вывод инвестиций.

Также стало известно, что Минтранс РФ разработал новую версию законопроекта о такси, согласно которому агрегаторы такси должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим системам и данным.

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