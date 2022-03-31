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«Коммерсантъ»: России может грозить дефицит подшипников для вагонов

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Depositphotos

В России может начаться дефицит подшипников для железнодорожных вагонов из-за ухода крупных иностранных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ». Например, крупнейший производитель Amsted Rail сообщил об уходе из России и выходе из СП «ЕПК-Бренко», который производит подшипники в Саратове.

Как пишет «Коммерсантъ», подшипники кассетного типа необходимы для вагонов с повышенной нагрузкой на ось, которые используются для перевозки угля и другого сырья. При этом разрыв отношений с зарубежными компаниями из-за санкций стал вызывать опасения у вагоностроителей, так как выпуск и ремонт вагонов может быть под угрозой.

Сами проблемы, которые связаны с подшипниками, уже разбирали ранее в Росжелдоре. В ведомстве обсуждали возможность увеличения срока эксплуатации подшипников, колесных пар, а также введения упрощенной схемы сертификации и постановки на производство.

Замгендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук отметил, что успех по замещению зарубежных компонентов будет зависеть от партнеров из Азии. Однако сейчас большинство компаний пытаются в одиночку решить проблемы с поставками компонентов вместо того, чтобы объединиться и работать более системно.

26 марта «Газета.Ru» выяснила, что у российских автодилеров подошли к концу некоторые оригинальные запчасти и расходные материалы. Нельзя достать детали по многим позициям, к примеру, к автомобилям Volkswagen, Skoda и Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep и Mazda. За неимением фирменных деталей дилеры предлагают бывшие в употреблении и неоригинальные компоненты.

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