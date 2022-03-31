В Кремле заявили, что Россия в ближайшее время представит схему расчета за газ в рублях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ в ближайшее время представит схему расчета за газ в рублях.

«Да, это действительно так», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, пресс-секретарь сказал, что указанную схему в ближайшее время, возможно и в четверг, представят общественности.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

30 марта Путин провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, а затем и с премьер-министром Италии Марио Драги по вопросу оплаты российского газа.